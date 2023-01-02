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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشجعه على القتل .. لعبة تظهر بشكل مفاجئ للأطفال أثناء تصفح هاتفهم

صدى البلد

يبدو أن المخاوف بشأن الألعاب التي يشاهدها الأطفال عبر السوشيال ميديا لم تنتهي مخاطرها بعد فقد  زادت مؤخرا التحذيرات من المتابعة لشخصية كرتونية مرعبة تظهر عبر اليوتيوب، وهي عبارة عن دبدوب لونه أزرق ولديه أسنان حادة للغاية، تعرف تلك اللعبة باسم  هاجي وجي ، والتي تظهر بشكل مفاجئ للأطفال أثناء تصفح هاتفهم ويمكن تحميلها بسهولة 

تعد اللعبة  عبارة عن دبدوب لون أزرق ولديه أسنان حادة ، تشجع على العنف ومؤذية جدا، خلي بالكم ماتسبوش الموبايلات والأجهزة الإلكترونية لاطفالك بدون رقابة».


كما تحدثت أيضا خلال مقطع فيديو آخر ظهرت خلاله، عن فلاتر الهاتف المحمول وقد نشرت في السياق نفسه إحدى الصحف وهي صحيفة ميرور البريطانية تحذيرًا من اللعبة والتي تظهر شخصية مخيفة تغني عن القتل وتطلب من الأطفال التقاط أنفاسهم الأخيرة وتكمن خطورة في مشاهدة تلك الأنواع من الألعاب في تشجيعها على القتل فقد  يتأثر الأطفال بشكل كبير خاصة مع قلة التواصل مع الأهل

السوشيال ميديا هاجي وجي الأجهزة الإلكترونية الهاتف المحمول فلاتر الهاتف المحمول

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