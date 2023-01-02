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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الشباب والرياضة يستقبل فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي، وعددهم 32 دراجا، خلال زيارته لمصر خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 8 يناير الجاري، للترويج للسياحة المصرية بمحافظات" القاهرة، الاسكندرية، البحر الأحمر"، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي علي عمق العلاقات عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتقارب بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى مصر دائما حاضنة للعرب وأبوابها مفتوحة لأشقائه، ووجود فريق المتحدون السعودي في مصر يؤكد على مكانتها الريادية في الوطن العربي.


أشار وزير الرياضة إلي أن الطفرة الإنشائية للطرق التي شهدتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس أوجد نمطا جديدا للسياحة الرياضية وهو سياحة الطرق، مما شجع العديد من الفرق داخل الوطن العربي، وكذا فرق من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الفعاليات داخل مصر.

ومن جانبه، قدم مصطفى الشريف رئيس فريق المتحدون للدراجات النارية في الوطن العربي الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري لحفاوة الاستقبال وتسهيل كافة الإجراءات، مشيداً بالثورة الإنشائية الهائلة للطرق التي تشهدها مصر هذه الفترة مما انعكس علي خلق نمط جديد للسياحة الرياضية وهي سياحة الطرق.

حضر اللقاء أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أحمد رفيق مرافق الفريق من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي قام بزيارة الاهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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