عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روي فيتوريا يفجر مفاجأة عن تعاقده ومستقبله مع منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، هدفه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، قبل نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي فيتوريا في حوار أجراه مع صحيفة: "أو جوجو" البرتغالية: "ليس هناك شيئا مؤكدا في كرة القدم، وليس هناك شيئا مؤكدا بشأن قضاء مدة العقد كاملة".

وتابع: "النتائج هي ما تحدد دائما، أعجبتني رغبتهم في التعاقد معي لمدة 4 سنوات" 

وواصل: "مسؤولو منتخب مصر أرادوا التعاقد معي لمدة 4 سنوات وهذه رغبتهم وأنا كنت سعيدا بذلك".

وأضاف: "هدفنا الحالي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية وكذلك نهائيات كأس العالم، منتخب مصر يملك الطموح، وهذان هما الهدفان الرئيسيان"

وبات البرتغالي روي فيتوريا مدربا جديدا لمنتخب مصر، بعدما أتم اتفاقه مع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ووقع عقود تدريب الفراعنة لمدة 4 أعوام.

ويخوض فيتوريا لأول مرة تجربة تدريب المنتخبات، بعد رحلة مميزة قضاها المدرب البرتغالي في تدريب الأندية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

مفاجأة.. قرار بمنع دفن زوج البلوجر مريم جودة

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

إسعاد يونس تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية بالحوض

بعد وصوله 38 جنيهًا|الدولار ينهار إلى 25 بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

البنك الأهلى المصرى يرفع الفائدة على شهادات استثمار المجموعة ب 2%

سبب وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد فيديو الكعبة المثير للجدل.. رد هلا رشدي وطلب حنان ترك منها

قاعد تحت بيتي بقالك 4 سنين .. برلنتي عامر تستمر في مهاجمة سعد الصغير وتفجر مفاجأة

الحكومة الإسرائيلية تعلن إجراء جديدا بشأن الأزمة الأوكرانية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

سيارة البنات رقم 1.. سوزوكي ماروتي بـ 35 ألف جنيه فقط

لا نهتم بالنتائج.. أول تعليق من الزمالك بعد الهزيمة أمام أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو جديد.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

فوتوشوب ولا حقيقي.. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

تحت الأمطار.. ريهام أيمن تخطف الأنظار مع أصدقائها .. صور

في شوارع تركيا.. هبة مجدي بإطلالة شتوية لافتة رفقة زوجها

فيديو

عاجل.. قرارات جديدة تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

37 مليون إصابة في 24 ساعة .. متحور يوم القيامة يهاجم بقوة

مشهد غريب .. هل سقطت الثلوج على المسجد الحرام ؟

نص اعترافات مأذون تعجيل الزواج وقرار عاجل من النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ