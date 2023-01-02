روي فيتوريا يفجر مفاجأة عن تعاقده ومستقبله مع منتخب مصر

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، هدفه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، قبل نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي فيتوريا في حوار أجراه مع صحيفة: "أو جوجو" البرتغالية: "ليس هناك شيئا مؤكدا في كرة القدم، وليس هناك شيئا مؤكدا بشأن قضاء مدة العقد كاملة".

وتابع: "النتائج هي ما تحدد دائما، أعجبتني رغبتهم في التعاقد معي لمدة 4 سنوات"

وواصل: "مسؤولو منتخب مصر أرادوا التعاقد معي لمدة 4 سنوات وهذه رغبتهم وأنا كنت سعيدا بذلك".

وأضاف: "هدفنا الحالي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية وكذلك نهائيات كأس العالم، منتخب مصر يملك الطموح، وهذان هما الهدفان الرئيسيان"

وبات البرتغالي روي فيتوريا مدربا جديدا لمنتخب مصر، بعدما أتم اتفاقه مع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ووقع عقود تدريب الفراعنة لمدة 4 أعوام.

ويخوض فيتوريا لأول مرة تجربة تدريب المنتخبات، بعد رحلة مميزة قضاها المدرب البرتغالي في تدريب الأندية.