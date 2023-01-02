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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب أطباء قنا يعتذر عن منصبه وإعداد جدول زمني لإجراء الانتخابات

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تقدم د. أيمن خضاري إسماعيل نقيب أطباء قنا باعتذار رسمي إلى النقابة العامة للأطباء عن استمراره نقيباً لأطباء قنا وذلك يوم السبت الموافق ٢٤ ديسمبر الماضي.

 

نقيب أطباء قنا يعتذر عن منصبه

وأشار د. أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء إلى أنه تم إحاطة أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بطلب الاعتذار والتوجيه للجنة الانتخابات بالنقابة للإفادة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت في قيام وكيل نقابة أطباء قنا بمهام النقيب لحين انتخاب نقيباً جديداً في أقرب جمعية عمومية لأطباء قنا.

 

وقامت لجنة الانتخابات بإعداد جدول زمني لإجراءات الانتخابات تبدء بفتح باب الترشيح بدءاً من السبت ١٤ يناير الجاري مروراً بمرحلة الطعون والتنازلات حتى إجراء الانتخابات يوم الجمعة ٢٤ فبراير المقبل، وقد تم إعلان أمين عام نقابة أطباء قنا بجدول المواعيد وسيتم الإعلان عنه بالجرائد الرسمية يوم الجمعة ٦ يناير الجاري.

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