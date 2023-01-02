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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران: مطار العلمين جاهز لاستقبال رحلات الخطوط الجوية مارس المقبل

صدى البلد

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه اعتبارا من مارس المقبل سيكون مطار العلمين جاهز لاستقبال جميع رحلات الخطوط الجوية المنتظمة، وسط تجهيزات على كافة المستويات.

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال لقاءه مع محرري وزارة الطيران، أن أعمال التطوير مستمرة في مختلف المطارات المصرية، مشيرا إلى أن مطار برج العرب كان من المخطط افتتاح أعمال التطوير بمبنى الركاب 2 في شهر مارس المقبل، ولكن مازالت الأعمال مستمرة ومن المتوقع افتتاحه يوليو المقبل.

وأضاف وزير الطيران، أن مطار برنيس جاهز أيضا لتشغيل شركات الطيران، في الوقت الذي تم افتتاح مطار سفنكس الدولي أمام الرحلات الدولية والداخلية أيضا خلال الشهرين الماضيين.

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