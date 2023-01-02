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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بملابس تنكرية.. أهالي القاهرة والمنصورة يحتفلون بالعام الجديد مع أطفال مصابي الحروق..صور

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفالًا بالعام الجديد 2023، حرص عدد من أهالي محافظتي القاهرة والمنصورة علي الاحتفال بقدوم العام الجديد بشكل جديد ومختلف، وذلك عن طريق إدخال السرور والسعادة علي قلوب أطفال مصابي الحروق داخل إحدي المؤسسات لعلاج الحروق بمنطقة القاهرة.

وتحدثت إنجي ممدوح، صاحبة فكرة الاحتفال بالعام الجديد مع أطفال مصابي الحقوق، إلي موقع "صدي البلد" الإخباري عن فكرة الاحتفال بالعام الجديد 2023، وقالت إنجي أنه كل عام تبتكر فكرة جديدة للاحتفال برأس السنة الجديدة مع فئات مختلفة في المجتمع.

وتابعت إنجي أنه وقع الاختيار هذا العام علي أطفال مصابي الحروق للاحتفال معهم بعام 2023، واقامت بالاحتفال العام الماضي مع كبار السن في دار مسنين داخل محافظة المنصورة، فقررت هذا العام مع باقي الأهالي أن ينتقل الاحتفال إلي محافظة القاهرة.

وعن مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، قام أهالي محافظة القاهرة والمنصورة بتوفير عدد من الهدايا ومنها أشكال بابا نويل والورود، لأطفال مصابي الحروق، مع توفير عروضات ترفيهية للأطفال مثل فقرات الاراجوز والساحر، مع تشغيل الأغاني للاحتفال ووضع الديكورات المناسبة مع الاحتفال.  

واشارت إنجي أنها متخصصة في تصميم الملابس، ولديها فريق من الأطفال عارضي الأزياء للملابس التي تقوم بتصميمها، وجاءت فكرة الاحتفال عن طريق تصميم ملابس بابا نويل لكافة الأطفال عارضي الأزياء وأطفال مصابي الحروق.

وعن ردود الأفعال من قبل أطفال مصابي الحروق، قالت إنجي أن الأطفال اعجبوا بشكل كبير بالاحتفال والفقرات الاحتفالية في اليوم، وقاموا بالاندماج مع باقي الأطفال والحضور واللعب معهم، ليكون هذا اليوم بداية عام سعيد علي الجميع، كما تواجد أهالي مصابي الحروق للاحتفال معهم بالعام الجديد 2023.

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تقنية الفيديو العام الجديد 2023 أطفال مصابي الحروق مصابي الحروق علاج الحروق

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