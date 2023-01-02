توك شو.. أحمد موسى يوجه ضربة لمحتكري الأرز وبشرى بشأن الأسعار في رمضان

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة عبر برامج التوك شو على مدار الساعة ومنها..



الغرف التجارية تزف خبرا سارا حول أسعار السلع .. فيديو



أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء والبنك المركزي والوزارات المعنية من أجل سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لضمان الوفرة في الأسواق.

وقال عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مع بداية الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج بدأت المصانع تعمل بكامل طاقتها".

مروج الشائعة محبوس.. أحمد موسى: ما تردد بشأن مبلغ "صندوق الأسرة" أكاذيب



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم يتم تحديد أي رقم في مشروع قانون الأحوال الشخصية حتي الآن، مضيفا: "اللي طلع الشائعة محبوس حاليا 15 يوما علي ذمة التحقيقات لترويجه الشائعات".

وأوضح خلال برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لن يتم تحديد رقم في قانون الأحوال الشخصية إلا بعد إجراء حوار متجمعي".

أحمد موسى يحذر: نستهلك 4 ملايين فرخة يوميا وإنتاجنا 2.5 مليون



حذر الإعلامي أحمد موسى، من وجود أزمة في قطاع الدواجن، معلقا "السوق يحتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا؛ من حوالي 2.5 مليون إنتاجنا اليومي؛ حيث وصل سعر كيلو الدجاج بالمزرعة إلى 49 جنيهًا".

وقال أحمد موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أزمة العلف تسبّبت في ارتفاع أسعار الدواجن؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تخارج بعض المُربين من الأسواق".

متحور جديد يضرب بريطانيا وأمريكا وانتشاره سريع .. تعرف عليه

قال الدكتور ضياء كامل أستاذ علم الأمراض بجامعة أنجليا راسكن ببريطانيا، إن هناك متحور جديد ينتشر بصورة أسرع وهناك قلق منه في عدة دول.

وأوضح ضياء كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هذا المتحور ينتشر بصورة كبيرة بين الأشخاص عكس المتحورات الأخري.





محتكر الأرز.. أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لضبط تاجر في الوراق



كشف الإعلامي أحمد موسى، التفاصيل الكاملة لضبط تاجر في الوراق كان يبيع الأرز والسكر بأزيد من سعره.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الدولة تتخذ كل الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وجهاز حماية المستهلك يقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق".

وأضاف أحمد موسى: “بعد حملة حماية المستهلك، خفض التاجر بالوراق أسعار السلع حيث كان يبيع الأرز بأزيد من 12 جنيها”.





استعدادات شهر رمضان.. جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين.. فيديو



أكد المهندس أيمن حسام الدين،رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك استعدادات لشهر رمضان القادم، خاصة ان استهلاك المواطن يزيد بنسبة ٥٠%، وسيتم العمل على وجود شوادر ومعارض لتوفير السلع.

وقال أيمن حسام الدين، خلال لقاء له لبرنامج "مساء دي ام سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه يتم العمل على وجود ٤ ألاف معرض "أهلا رمضان"، حتى يتم العمل على توفير السلع بشكل كامل.





الناس كانت فاكراها لزوجتي.. لأول مرة محمد حماقي يروي قصة أغنية «ما بلاش»

روى المطرب محمد حماقي، لأول مرة حكاية أغنية «ما بلاش»، معقبا «الناس ربطت الأغنية وقتها انها على زوجتي بعد الانفصال، لكن الأغنية كانت لوالدي رحمة الله عليه».





نقيب المأذونين: رسوم صندوق الأسرة لن تزيد عن 500 جنيه



طالب إسلام عامر نقيب المأذونين، النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين الغير الشرعيين، مؤكدا أنها روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد": “صندوق تأمين الأسرة، يتم العمل به منذ عام 2004 والشخص الذي يتزوج كان يدفع رسوم 50 جنيها، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه”.