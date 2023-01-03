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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. عرض فيلم المحارب أحمد بدوي بمركز الثقافة السينمائية

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية، في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء، يعرض خلالها فيلم "المحارب" أحمد بدوي للمخرج "عاطف شكري".

وذكر المركز القومي للسينما - في بيان- أنه من المقرر أن يتم عقب عرض الفيلم، عقد ندوة لمناقشة العمل مع صناعه، وتدير النقاش الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

ونوه المركز القومي للسينما بأن الفيلم ينتمي إلى أعمال السيرة الذاتية، ويتناول قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة، ويأتي ذلك ضمن احتفالات أكتوبر المقامة على مدار العام بمركز الثقافة السينمائية وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى الانتصار.

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