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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف السلالة المسؤولة عن عودة «كورونا» في الصين بماليزيا

صدى البلد

  أعلنت وزارة الصحة الماليزية، عن اكتشاف نوعين فرعيين جديدين من متغير أوميكرون شديد العدوى، الموجة الحالية التي تشكل حوالي 80 % من المتغيرات المعدية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حالياً في الصين، وهما BA.5.2 و BF.7، في ماليزيا.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم /الثلاثاء/ - "إنه اعتبارًا من 31 ديسمبر، كانت هناك 4,148 حالة إصابة بعدوى BA.5.2 وثلاث حالات إصابة بعدوى BF.7، موضحا أنه لا توجد بيانات يمكن أن تربط الزيادة في عدد حالات الضرر أو الوفاة بكلا المتغيرين.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات تصنف على أنها سلالات فرعية Omicron BA.5 ولم يتم تصنيفها على أنها سلالة متغيرة مثيرة للقلق (VOC) تحت المراقبة (LUM)، أي أنها تخضع للمراقبة عن كثب من قبل منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن كلا المتغيرين يتسببان في الإصابة مرة أخرى أو لديهما معدل انتقال أعلى نظراً لارتفاع عدد الحالات في الصين.
ونوه بأن وزارة الصحة الماليزية ستعيد النظر في الوضع الحالي من وقت لآخر عندما تكون هناك تغييرات كبيرة تتطلب بدورها تغييراً في استراتيجية الصحة العامة.

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