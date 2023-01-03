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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد كشفها عن مواصفات فارس أحلامها.. إطلالات أثارت ضجة لـ نادية الجندي

نادية الجندي
نادية الجندي

أثارت الفنانة نادية الجندي الجدل فى آخر تصريحاتها عن مواصفات فارس أحلامها، قائلة: “عايزاه ابن حلال وحنين وسند ومقدر قيمتى”.

واعتادت الفنانة نادية الجندي على إثارة الجدل باطلالتها الشبابية التي تجعلها تبدو فى العشرينات وتخفي عمرها الحقيقي، فهي تتمتع بشباب دائم وبشرة صافية ورشاقة بلا حدود. 

وتتميز نادية الجندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نادية الجندى على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتعتمد نادية الجندي في الكثير من الأحيان على الأزياء والإطلالات الغريبة وغير التقليدية، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الملابس الشبابية، ما يميزها عن غيرها من النجمات والمشاهير.

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
عمرها الحقيقى نادية الجندي المشاهير غير تقليدية بشباب دائم الشبابية الجمال الفنانة نادية الجندي اثارت الجدل لفنانة نادية الجندي الناحية الجمالية ​​​​​​​health

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