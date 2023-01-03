إحدى عشرة خيبة.. رواية تصارع مشاعر الحزن للكاتبة سعاد مصطفى بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار نيسان للنشر والتوزيع رواية " إحدى عشرة خيبة" للكاتبة سعاد مصطفى، لتشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في نسخته الرابعة والخمسين.

تناقش الرواية إدارة مشاعر الحزن، وكيف لها أن تدفع الإنسان للإصابة بالعديد من الأمراض النفسية، وعلى رأسها فوبيا الفقد حال سوء إدارة هذه المشاعر، فتقدم من خلال الراوية تعريفا لهذا النوع من الفوبيا، وأسبابها، وأهمية الصحة النفسية للإنسان لكي يصبح فردا سويا في مجتمعه.

وتقول الكاتبة في روايتها: "انظرْ لهذا السوار، لقد أهديته لنفسي منذ سنواتٍ مضتْ، كلما تعرضتُ للخذلانِ علقتُ فيه قطعةً جديدةً من الزينةِ؛ لتذكرني ألا أثق مجددًا، لكل منها تاريخُ لا يُنسى، أتعلم كم أصبح عددهم؟

إحدى عشر ..... إحدى عشرة خيبة.

اخترت لك قطعةً مميزةً بعد ذلك اليوم الذي ضربتكَ فيه، فأنتَ خيبتي الكُبرى، منذ خذلتني، أجمع العالم على خذلاني".

يذكر أن للكاتبة أعمالا أخرى تلقي الضوء على بعض الأمراض النفسية الأخرى، حيث ناقشت فوبيا اللمس وفوبيا الأبواب المغلقة كأثر جانبي للعنف الأسري في روايتها الضلع السابع.

أما في روايتها تزوجت ساديًا فقد نوهت عن نوع آخر من المرض النفسي فناقشت السادية الإجرامية وعرضت رحلة تأهيل الشخص المعنف بعد أن أثر العنف على سلوكه.

صدر للكاتبة العديد من الروايات منها: تزوجت ساديا، ملامح روح، أورنيلا، وأفعى العرش والعديد من الأعمال الأدبية الأخرى.