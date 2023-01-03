مادلين مطر تستعرض رشاقتها بفستان أحمر أنيق

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، متابعيها بصور جديد لها في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت مادلين مطر من خلال الصور بإطلالة مثيرة مرتدية فستانا أحمر مكشوفا ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها وواضعت ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.