عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين مطر تستعرض رشاقتها بفستان أحمر أنيق

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، متابعيها بصور جديد  لها في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت مادلين مطر من خلال الصور بإطلالة مثيرة مرتدية فستانا أحمر مكشوفا ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها وواضعت ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.
يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.
مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

الفنانة اللبنانية إطلالة مثيرة فستان احمر تستعرض رشاقتها مادلين مطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت بهم أرضية السنتر..العناية الإلهية تنقذ مئات الطلاب فى بورسعيد..تفاصيل

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

نزل 600 جنيه.. تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

التحقيق مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في لبنان

بعد رمضان.. زيادة جديدة في الأجور ومفاجآت سارة للمواطنين| اعرف التفاصيل

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

ترشيحاتنا

بينهم ترامب.. إيران تكشف أسماء المتورطين في اغتيال قاسم سليماني

المصيلحي لـ النواب: الحكومة تسعى بشكل مستمر لمساعدة القطاع الخاص

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق

منها زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات .. رئيس الوزراء يتابع ملفات البترول

وسط حضور الآلاف.. رئيس البرازيل يودع الأسطورة بيليه|شاهد

السيسي يوجه بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد .. أحدث ظهور للنجمة شيرين عبد الوهاب

اوعى تشتريها.. فراخ بأقل من نصف الثمن تثير ضجة على السوشيال ميديا

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

ماذا يحدث في روسيا.. غضب شعبي بعد ضربة ليلة رأس السنة.. تفاصيل

فيديو

طوله 3 أمتار.. مصر تنجح في استعادة التابوت الخشبي الأخضر| فيديوجراف

نادية الجندي تبحث عن رجل حنين .. وخطوبة طليقة سعد الصغير

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوج البلوجر مريم جودة| التفاصيل في الفيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ