شركات سد نيريري: نجحنا في تحدي عدم التأثير على الحياة الطبيعية بالنهر

كشف أيمن عطية نائب مدير تحالف شركات تشييد سد جوليوس نيريري التنزاني، تفاصيل العمل على تشييد السد.

قال أيمن عطية في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": "نجحنا في تحدي عدم التأثير على الحياة الطبيعية في مجرى النهر أثناء تشييد سد جوليوس نيريري في تنزانيا ".

وأضاف أيمن عطية: "المكون الرئيسي في تشييد سد جوليوس نيريري هو عنبر التوربينات لتوليد الكهرباء من المياه التي يتم تخزينها خلف السد ".

وتابع ايمن عطية: "يتم استخدام أحدث أسلوب في العالم لتشغيل التوربينات في السد من أجل توليد الكهرباء ".

واستطرد أيمن عطية: "اقتربنا من إنهاء الأعمال الخرسانية لعنبر التوربينات ثم يتم تركيب التوربينات ويتم تجميع أجزاء التوربينات ".

ولفت أيمن عطية إلى أنه خلال فترة ملء البحيرة خلف سد جوليوس نيريري نستكمل تشييد مبنى التوربينات ونسير وفقا للجدول الزمني المحدد للتشييد.