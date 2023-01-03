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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد الإفراج عن شيرين وحسام.. صور ولقطات صدمت الجماهير

صدى البلد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد الإفراج عنها هي وزوجها الفنان حسام حبيب.

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل هلال الفترة الماضية بدايةً من رجوعها لطليقها للفنان حسام حبيب وأخيرهم ظهورها في فيديو في ملهى ليلى بجانب ابنتها وهي ترقص على الترابيزة لزوجها.

وهو ما جعل الجمهور في صدمة من أفعالها الغير المعتاد عليها منها .

وفي هذا التقرير نعرض لكم بعض اللقطات والصور الصادمة لشيرين عبد الوهاب.

في إيدها سيجارة .. صور صادمة لـ شيرين مع حسام حبيب
صدى البلد | شيرين عبد الوهاب
شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب في ملهي ليلي بلبنان.. حسام حبيب جنبها بالشيشة
شيرين عبد الوهاب | ET بالعربي

كشفت عدد من المواقع اللبنانية، أن الأجهزة الأمنية داهمت فندقا في بيروت، حيث تقيم الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلال إجازتهما في لبنان، وجرى اصطحابهما إلى التحقيق.

وجرى الإفراج عن شيرين وزوجها بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، والبارز في هذا الموضوع أنهما حصلا على تصريح أمني للدخول إلى المخيم بحسب مواقع لبنانية محلية.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.

شيرين عبد الوهاب الافراج عن شيرين و حسام حبيب صور صادمة لشيرين عبد الوهاب

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بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

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