جندي أوغندي يقتل 3 من رفاقه في الصومال.. ما القصة؟

قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، الجنرال فيليكس كولايجي، اليوم الثلاثاء، إن الجندي استيقظ صباح الاثنين وأطلق الرصاص على زملائه.

وكان الأربعة من أفراد القوة التي تحرس المطار الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف كولايجي "نتساءل عما إذا كان متوترا أو يعاني مشكلة عقلية، ولا نعرف"، موضحا أن الجيش الأوغندي شكل لجنة تحقيق لمعرفة سبب إطلاق النار،كما ذكر أن الجندي اعتقل، ومن المقرر أن ينقل جوا إلى أوغندا لمحاكمته عسكريا.

وتنشر أوغندا قوات في الصومال منذ العام 2007 لمحاربة المتمردين الصوماليين الذين يسعون إلى الإطاحة بالحكومة في مقديش، كما أن لكينيا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا قوات مع بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.

وافتتح المستشفى الوطني للأمراض النفسية في أوغندا عام 2017 ،لمساعدة الجنود خاصة أولئك الذين خدموا في الصومال، للتغلب على الصدمات بعد ارتفاع عدد حالات قتل الجنود لأشخاص في أماكن عامة