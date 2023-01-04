أنا عالمي.. تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر في ليلة تاريخية بالرياض وجورجينا تخطف الأنظار بالعباية السوداء

قدم نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو لوسائل الإعلام.

رونالدو إلى النصر، تلك الصفقة التاريخية، كان لابد لها من أن يتم الاحتفاء بها بشكل تاريخي يليق بذلك الحدث وهو ما قد تم، بدءًا من وصول اللاعب مساء الأمس إلى الرياض رفقة عائلته.

وخضع كريستيانو رونالدو للفحص الطبي صباح اليوم ليجتازه بنجاح، ومن ثم يتم التحضير للاحتفاء الكبير به في ملعب “مرسول بارك” أمام أنظار أكثر من 30 ألف مشجع.

وصول كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك

بداية وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا جديدًا لنادي النصر السعودي، وذلك في حوالي السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

كما وصلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، رفقة أولاده إلى ملعب مرسول بارك.

مؤتمر صحفي لـ كريستيانو رونالدو

وعبر كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبرى بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، مؤكدًا بأنه يسعى لتحقيق البطولات مع فريقه الجديد في قارة آسيا".

وقال كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه:"إحساسي جميل جدًا وفخور جدًا بأخذ هذا القرار الكبير في حياتي الكروية، أنا في أوروبا أتممت مهمتي على أكمل ما يرام، فزت بكل الألقاب الممكنة هناك وأريد خوض تحدي جديد".

وزاد:"التحدي الجديد في قارة آسيا، النصر أعطاني تلك الفرصة حتى أخوض تجربة جديدة، وأن أكون ملهمًا للأجيال المقبلة.

وأكمل:"عائلتي سعيدة جدًا بالتواجد هنا، أخذت مساندة عائلتي على اتخاذ ذلك القرار وبالأخص أبنائي، سعيد جدًا بالترحيب الذي حظيت به أمس".

وأردف:"مثلما قلت في السابق، هذه فرصة مهمة لعالم كرة القدم، فرصة لتغيير العقلية الخاصة بلعبة كرة القدم، يمكنني القول بأنني حظيت بالعديد من الفرص في أوروبا، حظيت باتصالات في أوروبا وأستراليا وأمريكا، أعطيت كلمتي لذلك النادي، وأرغب في تطوير كرة القدم في ذلك البلد، أريد أن أتغير، أريد أن أُتوج بكثير من الأشياء خلال تلك التجربة، أريد من الناس أن يكونوا فكرة جديدة عن كرة القدم في ذلك البلد".

وأوضح:"الناس يتحدثون لكن لا يعرفون الكثير عن كرة القدم مثلما نعرفه نحن في عصرنا هذا، كل المنتخبات جاهزة ومنظمة وقادرة على التحدي، لا ننسى ما حققه منتخب السعودية في كأس العالم أمام الأرجنتين، ما قدمته المنتخبات الأسيوية أيضًا، لم يعد من السهل الحديث عن الفارق الشاسع بين المنتخبات

واستطرد:"لا يهمني ما يقوله الأشخاص، هذه قرارات شخصية، وأنا متحمس لذلك، شاهدت الكثير من المباريات الخاصة في ذلك الدوري، أنا سعيد بالتواجد هنا".

واختتم قائلًا:" أنا لاعب كرة قدم ومسرور بالقدوم هنا، كسرت كل الأرقام القياسية في أوروبا، وأريد كسر كل الأرقام القياسية في آسيا، جئت لنادي النصر للاستمتاع بكرة القدم والفوز بكل الألقاب، لأن أكون جزءًا من ذلك البلد، أنا مُحاط بالأشخاص الذين يحيطونني، والابتسامة حاضرة في وجهي".

رئيس نادي النصر يتحدث عن كريستيانو رونالدو

وعبر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع كريستيانو رونالدو.

وقال مسلي آل معمر في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم كريستيانو رونالدو: "كريستيانو رونالدو تكلم بحديث عظيم، واللاعب كريستيانو بالنسبة لي أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم".

وأضاف: "وجود لاعب بهذا الحجم يدل على وجود رؤية واضحة لنقل الرياضة السعودية لمرحلة أخرى".

وأكمل قائلًا: "الاتفاقية مع كريستيانو لا تقتصر على كرة القدم بل هو داعم للأكاديميات في النادي، وتعزيز الجماهيرية وهناك برامج سيعلن عنها قريبا للجماهير".

وأردف: "ظهرت أخبار غير دقيقة عن المفاوضات، وهناك تفاصيل ستظهر بالفترة المقبلة وستنفي جميع الاجتهادات بخصوص تمويل الصفقة".

وزاد: "كريستيانو رونالدو طلب أن يعامل مثل بقية زملائه في المكافآت والأنظمة وهذا غير مستغرب منه".

كريستيانو رونالدو في غرفة ملابس النصر

عبر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع كريستيانو رونالدو.

وقال مسلي آل معمر في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم كريستيانو رونالدو: "كريستيانو رونالدو تكلم بحديث عظيم، واللاعب كريستيانو بالنسبة لي أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم".

وأضاف: "وجود لاعب بهذا الحجم يدل على وجود رؤية واضحة لنقل الرياضة السعودية لمرحلة أخرى".

وأكمل قائلًا: "الاتفاقية مع كريستيانو لا تقتصر على كرة القدم بل هو داعم للأكاديميات في النادي، وتعزيز الجماهيرية وهناك برامج سيعلن عنها قريبا للجماهير".

وأردف: "ظهرت أخبار غير دقيقة عن المفاوضات، وهناك تفاصيل ستظهر بالفترة المقبلة وستنفي جميع الاجتهادات بخصوص تمويل الصفقة".

وزاد: "كريستيانو رونالدو طلب أن يعامل مثل بقية زملائه في المكافآت والأنظمة وهذا غير مستغرب منه".

كريستيانو رونالدو في مرسول بارك

وقدم نادي النصر السعودي، لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو للجمهور الحاضر في ستاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال كريستيانو رونالدو في كلمته بملعب مرسول بارك: "السعادة تغمرني بالتواجد هنا، بالأمس حظيت بترحيب كبير وعائلتي، نحن مسرورون بذلك الترحيب، أعدكم بتقديم أفضل ما لدي".

وتابع كريستيانو رونالدو:"ماذا أتوقع هنا؟ أتوقع أن أحقق الكثير وأن أسعد الجماهير، أن أستمتع بلعب كرة القدم، وأن أساعد المملكة العربية في تطوير كرة القدم وأيضًا في مسائل اجتماعية أخرى خاصة بالعائلات والأطفال".

واختتم قائلًا: "أعرف أن الدوري السعودي يتمتع بقدر كبير من التنافسية، وأريد أن أسعد الناس والجماهير.. أنا عالمي (الهتاف الشهير بنادي النصر) وأشكركم على ذلك الترحيب".

كما دخل أرضية الملعب صديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، مرتدية العباءة سوداء وأولاده.

وحرص رونالدو على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي فرق الشباب والناشئين والسيدات بنادي النصر، كما قام بتوزيع الكرات الموقعة باسمه للجمهور.