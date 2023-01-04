برلماني: لا يجب ترك المواطن لجشع التجار.. وأزمة بالتموين في رقابة الأسواق

كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية .

وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي ضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" جلسة اليوم كانت جلسة مكاشفة مع وزير التموين حول ملف التموين وأسعار السلع ".

وأضاف عمرو درويش :" نرى قصور شديد يظهر في غياب الرقابة على الأسواق بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ".

وتابع عمرو درويش:" لا يجب أن يترك المواطن لجشع التجار وأي مواطن حاليا يعاني من غلاء الأسعار ".

واكمل عمرو درويش:" إحنا محتاجين حكومة تسير بنفس نهج القيادة السياسية"، مضيفا:" محتاجين تواجد أسعار استرشادة للسلع، ولدينا ازمة في وزارة التموين في ملف الرقابة على الأسواق ".