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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: لا يجب ترك المواطن لجشع التجار.. وأزمة بالتموين في رقابة الأسواق

عمرو درويش
عمرو درويش

كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية .

 

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وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي ضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" جلسة اليوم كانت جلسة مكاشفة مع وزير التموين حول ملف التموين وأسعار السلع ".

 

 وأضاف عمرو درويش :" نرى قصور شديد  يظهر في غياب الرقابة على الأسواق بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ".

 

 وتابع عمرو درويش:"  لا يجب أن يترك المواطن لجشع التجار وأي مواطن حاليا يعاني من غلاء الأسعار ".

 

 واكمل عمرو درويش:"  إحنا محتاجين حكومة تسير بنفس نهج القيادة السياسية"، مضيفا:"  محتاجين تواجد أسعار استرشادة للسلع،  ولدينا ازمة في وزارة التموين في ملف  الرقابة على الأسواق ".

برلماني التموين الأسعار اسعار السلع اخبار التوك شو

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