الثروة الحيوانية: وضع 7 مستوردين في القائمة السوداء وإحالتهم للنيابة

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة لمناقشة أزمة الأعلاف وتأثيرها على أسعار البيض والدواجن.



أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن تم وضع 7 مستوردين في القائمة السوداء وإحالتهم للنيابة بعد مبالغتهم في الأسعار.



وأضاف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن تم ضبط بعض الشركات تقوم بتخزين السلع لزيادة أسعارها.

ضبط 5 آلاف طن ذرة



وتابع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن ضبط 5 آلاف طن ذرة تم تخزينها لزيادة سعرها.

