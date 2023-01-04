المسلماني: مبادرة زيلينسكي للسلام مستحيلة بالنسبة لروسيا

أكد الكاتب السياسي أحمد المسلماني، أن طرح رئيس أوكرانيا خطة للسلام لن تؤدي إلى سلام حقيقي، وهذا ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال أحمد المسلماني في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “ مساء دي إم سي” المذاع على قناة “ دص إم سي”، :" أوكرانيا طرحت مبادرة سلام بعد ضم روسيا للقرم في 2014 لكنها لم تنجح مطلقا ".

وأضاف أحمد المسلماني:" المبادرة التي طرحها زيلينسكي حاليا للسلام مستحيلة بالنسبة لروسيا لأن رئيس أوكرانيا يتحدث عن استعادة الـ 4 مناطق التي ضمتهم روسيا والقرم، إضافة إلى محاكمة مجرمي الحرب في روسيا، وهذا الأمر مستحيل بالنسبة لروسيا ".

وتابع أحمد المسلماني:" روسيا تتحدث عن أن القرم روسية وأن الـ 4 مناطق المنضمين مؤخرا لروسيا لن يعودوا لأوكرانيا ".

وأكمل أحمد المسلماني:" التصعيد العسكري الأوكراني مؤخرا وسقوط قتلى في الجيش الروسي يجعل روسيا تتوسع في عملياتها العسكرية أو تعيد روسيا النظر في سياساتها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية ".