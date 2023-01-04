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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطة ريجيم سريعة هتخلصك من دهون البطن العنيدة في 14 يوما فقط

صدى البلد

هل تبحثين عن طريقة سريعة لحرق دهون البطن العنيدة إليك خطة رجيم  سريعة  لمدة 14 أيام تساعد على حرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسرعة   ونسف الكرش 

الأسبوع الأول 

الإفطار ..

كوب من الشاى باللبن +3 قطع بسكوت ديجستيف 

أو 

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
 

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة 
 

الغداء ..

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
 

أو
 

ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
 

سناك بعد 4 ساعات ..


 

طبق شوفان بالعسل
 

بعدالغداء ..

كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة
 

قبل العشاء 
 

2كوب ماء
 

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
 

ثمرة فاكهة 
 

بعد العشاء ..

كوب من المريمارية أو القرفة 

الأسبوع الثاني 

 

الإفطار 

نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء 

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة 

الغذاء 

من 12 إلى الساعة 4 عصرا 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء 

سناك

ثمرة فاكهة

العشاء .. 

قبل النوم بساعتين 
 

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