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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش بنطبل

إبراهيم حسن: من حقنا تدريب المنتخب.. والجماهير تعلم كم قدمنا طوال 20 عامًا

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

قال إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إنه دائمًا يستعجب من عدم وجوده هو وحسام حسن فى قيادة المنتخب الوطني.

إبراهيم حسن: "مش بنطبل"

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني: "إحنا مش موجودين فى منتخب مصر بسبب اننا مش "بنطبل" مش على هواء اتحاد الكرة".

وأضاف :"يقولون علينا عصبيين أومال وليد الركراكي ومورينيو وكلوب هل دول مش عندهم عصبية خلال المباريات؟.. هل كيروش عندما تولي تدريب منتخب مصر مكنش عصبي؟".

وتابع: "كارلوس كيروش تم طرده خلال المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب العصبية.. اشمعنا حسام وابراهيم ؟ .

وأتم: “كل الجماهير تعلم ماذا قدّم إبراهيم وحسام فى منتخب مصر طوال 20 عامًا ومن حقنا تدريب المنتخب”.

إبراهيم حسن حسام حسن نادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي المنتخب

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