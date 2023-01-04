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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس الأطلسي يعقد منتدى الطاقة العالمي السنوي السابع في أبو ظبي

صدى البلد

يعقد المجلس الأطلسي منتدى الطاقة العالمي في دورته السابعة  يومي 14 و15 يناير الجاري في أبوظبي، والذي يجمع تحت مظلّته قيادات الطاقة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، لتحديد أجندة الطاقة العالميّة للعام المقبل، ودراسة أثر المنتدى في تغيير منظومة الطاقة على المدى البعيد.

ووفاق لما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، يركز منتدى الطاقة العالمي 2023 بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة، والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، في ظلّ تأثيرات الأزمة المستمرة في أوكرانيا على خطط تحوّل الطاقة.

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ويقام المنتدى مرة أخرى في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصّة العالمية الهادفة إلى تحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم، والتي تدعم جهود العمل من أجل المناخ، وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافي الصفر" في الانبعاثات الكربونية.

كما يقام منتدى الطاقة العالمي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للاستثمار، و"طاقة" ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب الشريك الإعلامي الدولي "سي إنبي سي".

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية - في تصريح له حول النّسخة السابعة من المنتدى - بصفتنا دولة مضيفة لمؤتمر (كوب 28) نتطلّع إلى الترحيب بضيوف منتدى الطاقة العالمي 2023 لمناقشة التحوّل المستمر للطاقة؛ حيث تبنت دولة الإمارات مجموعة واسعة من المبادرات في مجال الطاقة سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية ومكافحة الآثار التي تسببت في تغير المناخ؛ ويُوفر منتدى هذا العام فرصة فريدة لمناقشة أجندة الطاقة للعام المقبل، إضافة إلى إطلاق الحوار حول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب28).

من جانبه قال فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: يُمثّل انعقاد منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي فرصة تجمع بين القادة من جميع أنحاء العالم لتحديد أجندة الطاقة في عام 2023، بناءً على نجاح دوراته السابقة؛ ويشغل تحوّل الطاقة الآن أعلى قائمة الأولويات العاجلة لقادة العالم، في ظلّ التحدّيات المزدوجة لأمن الطاقة والتغيرّالمناخي؛ ومرة أخرى سيتيح المنتدى أمام واضعي السياسات منصّة فائقة الأهمية تساعدهم في مواجهة تلك التحديات.

ويأتي انعقاد منتدى الطاقة العالمي الآن في أكثر الأوقات ملاءمة لإطلاق حوار صريح حول أفضل السبل المتاحة للوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع الجهود المبذولة حول العالم للحدّ من تداعيات الصراع في أوكرانيا، والمساعي الهادفة لتجنب أزمة مالية عالمية.

ويعتمد منتدى الطاقة العالمي 2023 على زخم المشاركة الناجحة التي شهدتها دورته السابقة؛ حيث سيعقد هذا العام بصيغة مختلطة تجمع بين الواقعي والافتراضي، وتشتمل على لقاءات تواصل شخصي، وحلقات نقاش، وورش للعمل، وحفلات استقبال في أبوظبي، بالتوازي مع النشر العالمي لبرنامج المؤتمر الافتراضي عبر الإنترنت.

المجلس الأطلسي منتدي الطاقة العالمى أمن الطاقة أسبوع أبوظبي للاستدامة وزارة الطاقة والبنية التحتية

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