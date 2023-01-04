تسريبات تكشف أسعار هواتف الأندرويد الأفضل سامسونج Galaxy S23

يتوق الكثير من محبي وعشاق هواتف الأندرويد في العالم إلى إنطلاق أفضل سلسلة هواتف فلاجشيب قادمة وهي: Galaxy S23 المقرر أن تطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في فبراير المقبل، مع أفضل مواصفات وأداء على الإطلاق.

ومع الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف الذكية بسبب المشكلات التي يواجهها قطاع الصناعة عالميا لاستمرار أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات، يترقب المستخدمون أسعار سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S23 .

وبحسب موقع GizChina فإن هناك تسريبات جديدة قد كشفت الأسعار المحتملة التي قد تصدر بها هواتف Galaxy S23 ، حيث ستبدأ النسخة الأساسية من الهواتف مع هاتف Galaxy S23 سعر 800 دولار أمريكي، أما هاتف Galaxy S23 Plus فسيبدأ من سعر ألف دولار .

أما بالنسبة لسعر الهاتف الأفضل في السلسلة والأفضل في المواصفات Galaxy S23 Ultra فسيبدأ سعره من حوالي 1200 دولار أمريكي، حيث ستكون هذه الأسعار مخصصة للسوق العالمي، حيث قد تختلف بعض الدول في تسعيرها.

وستعمل هواتف سامسونج Galaxy S23 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد في الوقت الحالي، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع سعة تخزينية تبدأ من 256 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 8 و 12 جيجا بايت رام.