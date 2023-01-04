لجنة المشروعات بالنواب: بدأنا ننظر لنوعية المستورد من الخارج لإحلال المنتج المحلي..فيديو

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يولي إهتمام كبير، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هناك قانون نظم المشروعات، واعطى حوافز لأصحاب المشروعات.

وقال محمد كمال مرعي، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك عقبات تواجه القانون، ولكن نعمل على حل المشاكل التي تواجه اصحاب المشروعات.

وتابع رئيس لجنة المشروات بمجلس النواب، أن لجنة المشروعات بدأت تنظر على نوعية المستورد من الخارج، وذلك من أجل إحلال المنتج المحلي بدلا منه.

تزلل عقبات كبيرة

وأشار محمد كمال مرعي إلى أن مبادرة “أبدأ”، تزلل عقبات كبيرة، وتعمل بشكل ممتاز في عدد من الصناعات.