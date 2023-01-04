بعد 3 محاولات فاشلة.. إرجاء انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. الجمهوريون يخفقون في سابقة منذ 100 عام.. ومكارثي الأوفر حظًا يقع بفخ مؤيدي ترامب

-مجلس النواب الأمريكي يؤجل جلسة انتخاب رئيسه إلى ظهر اليوم

- 20 نائبًا لم يصوتوا لـ كيفن مكارثي

- مخاوف من استغراق انتخاب رئيس النواب لعدة أسابيع

أرجأ مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس له حتى ظهر اليوم الأربعاء، بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس، في سابقة منذ 100 عام.

وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية، فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفًا لنانسي بيلوسي، حيث لم يصوت له 20 نائبًا.

وكان مكارثي، الأوفر حظا في السباق من أجل اختيار رئيس لمجلس النواب في الفوز بالمنصب على الرغم من إجراء ثلاث جولات اقتراع.

وحسب وكالة “فرانس برس”، لكن لم يتمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر.

وتعهد الجمهوريون باستخدام السلطة المضادة من خلال إطلاق سلسلة من التحقيقات مع الرئيس الأمريكي تركزت، على سبيل المثال، على إدارته للوباء، لكن قبل إطلاق هذه المعارك، عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.

218 صوتًا

ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا، وهذا رقم لم يتمكن كيفن مكارثي من تحقيقه بعد 3 جولات تصويت وبعد أن قرر نحو عشرين نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.

وقال مات جيتز النائب عن ولاية فلوريدا "كيفن لا يؤمن بأي شيء وليس لديه ايديولوجية".

ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه الثلاثاء بحفاوة كبيرة في صفوف الجمهوريين.

لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

وقد يستغرق انتخاب رئيس لمجلس النواب بضع ساعات أو أسابيع، ففي العام 1856، لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلا بعد شهرين و133 دورة.

ويبدو أن كيفن مكارثي يسعى لتقديم ضمانات لهم تفاديا لعرقلة خطوته، ففي العام 2015 فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.

لكنه أيضا لا يستطيع الذهاب بعيدا وإبعاد الجمهوريين المعتدلين.

ومع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكن الرئيس جو بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة.

لكن مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، لن يتمكن خصومهم من القيام بذلك أيضا.