من الروضة الشريفة.. هاجر أحمد لجمهورها: «ادعوا بالي نفسكوا فيه» |صور

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد جمهورها صورًا جديدة من الروضة الشريفة عبر حسابهاالرسمى على موقع إنستجرام.

وعلقت هاجر أحمد علي الصورة: من الروضة الشريفة.. ادعوا بالي نفسكوا فيه ربنا يحقق أمانيكوا.

وكانت قد نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مجموعة من الصور الجديدة أثناء أدائها مناسك العمرة برفقة زوجها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة محتشمة وابتعدت عن العباءة السوداء وارتدت عباءة ستان باللون الموف الفاتح.

وعلقت هاجر أحمد على الصور :" "لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهم إني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فاحفظني بحفظك واحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم رضاك وچنتك.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب".