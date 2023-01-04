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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. إطلالة محتشمة لـ دارين حداد عبر إنستجرام |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهرت دارين حداد  بإطلالة ناعمة محتشمة مرتدية فستاناً باللون الاسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وتحرص دائمًا الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

ويُعرض حاليًا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

 

إطلالة دارين حداد صور دارين حداد أعمال دارين حداد التونسية دارين حداد

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