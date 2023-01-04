أخبار التكنولوجيا|وفاة كين بلوك.. نهاية مأساوية لأسطورة سباقات الرالي ونجم اليوتيوب.. واحذر الشواحن غير الأصلية لهذه الأسباب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
الأرخص من سامسونج في 2023 .. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Galaxy F04
كشفت تسريبات سعر ومواصفات هاتف Galaxy F04 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي ستخصصه الشركة لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث سيصدر الهاتف بسعر رخيص، يجعله من أرخص هواتف سامسونج في 2023 .
حافظ على البيئة.. تخلص من تليفزيونك القديم بطرق أكثر استدامة
يفتقر الكثير من مستهلكي الأجهزة الكهربية أو الإلكترونية إلى ثقافة التخلص الآمن من مثل هذه النفايات وإرسالها إلى جمعيات أوأماكن مختصة لإعادة تدويرها مرة أخرى والاستفادة منها بإدخالها في صناعات أخرى بدلا من إلقائها في مكبات النفايات للحفاظ على البيئة.
تسريبات تكشف أسعار هواتف الأندرويد الأفضل سامسونج Galaxy S23
يتوق الكثير من محبي وعشاق هواتف الأندرويد في العالم إلى إنطلاق أفضل سلسلة هواتف فلاجشيب قادمة وهي: Galaxy S23 المقرر أن تطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في فبراير المقبل، مع أفضل مواصفات وأداء على الإطلاق.
منها نشوب الحرائق والصدمات الكهربية.. احذر الشواحن غير الأصلية لهذه الأسباب
يلجأ الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية إلى استخدام الشواحن الغير الأصلية نظرا لكونها أرخص كثيرا من تلك الأصلية، ولكن ما لا يعرفه هؤلاء المستخدمون أن الضرر الذي تسببه هذه الشواحن يمكنهم أن يكلفهم أكثر بكثير من فارق سعر هذه الشواحن عن الأصلية.
وفاة كين بلوك.. نهاية مأساوية لأسطورة سباقات الرالي ونجم اليوتيوب
أثار رحيل أسطورة سباقات الرالي ونجم اليوتيوب، كين بلوك Ken Block حزنا كبيرا بعد وفاته في حادث تصادم مأساوي أثناء قيادته لعربة جليد عن عمر ناهز 55 عاما.
ينافس سامسونج وبسعر أرخص.. مواصفات الأسطورة القادم من وان بلس OnePlus 11
يستعد سوق الهواتف الذكية لاستقبال عدد من هواتف الفئة الرائدة الأفضل في عالم الأندرويد، حيث ستشهد الأسابيع المقبلة انطلاق OnePlus 11 الذي سيمثل فرصة كبيرة لمحبي شراء الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص كثيرا من هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج.
عوامل تخصيص أكبر.. تيك توك بمميزات جديدة لصناع المحتوى
أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" TikTok أنها توسع مزايا التحكم في المحتوى المعروض ، مما يمنح صناع المحتوى قدرة أكبر على التحكم فيمن يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة وعرضها على المشاهدين البالغين فقط.
بـ 1500 جنيه فقط.. شاومي تطلق هاتف POCO C50 للطبقة المتوسطة
أطلقت شركة "بوكو" المملوكة للشركة الأم "شاومي" هاتفها الذكي الجديد Poco C50 رسميًا في الهند وسيُطرح للبيع في الأسواق العالمية في 10 يناير الجاري باللونين الأزرق الملكي والأخضر.