أخبار التكنولوجيا|وفاة كين بلوك.. نهاية مأساوية لأسطورة سباقات الرالي ونجم اليوتيوب.. واحذر الشواحن غير الأصلية لهذه الأسباب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات سعر ومواصفات هاتف Galaxy F04 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي ستخصصه الشركة لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث سيصدر الهاتف بسعر رخيص، يجعله من أرخص هواتف سامسونج في 2023 .



يفتقر الكثير من مستهلكي الأجهزة الكهربية أو الإلكترونية إلى ثقافة التخلص الآمن من مثل هذه النفايات وإرسالها إلى جمعيات أوأماكن مختصة لإعادة تدويرها مرة أخرى والاستفادة منها بإدخالها في صناعات أخرى بدلا من إلقائها في مكبات النفايات للحفاظ على البيئة.



يتوق الكثير من محبي وعشاق هواتف الأندرويد في العالم إلى إنطلاق أفضل سلسلة هواتف فلاجشيب قادمة وهي: Galaxy S23 المقرر أن تطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في فبراير المقبل، مع أفضل مواصفات وأداء على الإطلاق.



يلجأ الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية إلى استخدام الشواحن الغير الأصلية نظرا لكونها أرخص كثيرا من تلك الأصلية، ولكن ما لا يعرفه هؤلاء المستخدمون أن الضرر الذي تسببه هذه الشواحن يمكنهم أن يكلفهم أكثر بكثير من فارق سعر هذه الشواحن عن الأصلية.



أثار رحيل أسطورة سباقات الرالي ونجم اليوتيوب، كين بلوك Ken Block حزنا كبيرا بعد وفاته في حادث تصادم مأساوي أثناء قيادته لعربة جليد عن عمر ناهز 55 عاما.



يستعد سوق الهواتف الذكية لاستقبال عدد من هواتف الفئة الرائدة الأفضل في عالم الأندرويد، حيث ستشهد الأسابيع المقبلة انطلاق OnePlus 11 الذي سيمثل فرصة كبيرة لمحبي شراء الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص كثيرا من هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج.



أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" TikTok أنها توسع مزايا التحكم في المحتوى المعروض ، مما يمنح صناع المحتوى قدرة أكبر على التحكم فيمن يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة وعرضها على المشاهدين البالغين فقط.



أطلقت شركة "بوكو" المملوكة للشركة الأم "شاومي" هاتفها الذكي الجديد Poco C50 رسميًا في الهند وسيُطرح للبيع في الأسواق العالمية في 10 يناير الجاري باللونين الأزرق الملكي والأخضر.