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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش حكى لاكتشاف وتنمية المواهب بين تلاميذ المدارس بـ«ثقافة شمال سيناء»

نشاط ثقافي لتنمية
نشاط ثقافي لتنمية المواهب في سيناء

نظم إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، ورش حكى لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات الثقافية والفنية لدى تلاميذ المدارس في قري ومدن سيناء ، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

حيث نظم  بيت ثقافة المساعيد بالعريش  ورش حكى لاكتشاف وتنمية المواهب فى الشعر لطلاب مدرسة الشهيد مصطفى يحى جاويش الإعدادية بنات بالمساعيد   وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 بينما أقام بيت ثقافة قاطية ورشة حكى لكتاب "فلسفة وحدة الوجود" تأليف حسن الفاتح، قام بالشرح والمناقشة عبدالعزيز عيد مسئول النشاط.

 

اكتشاف المواهب

 

كما قام قصر ثقافة العريش باكتشاف وتنمية مجموعة من الموهب منهم الطالبة جنه مسعد فى الغناء وإلقاء الشعر.

 كما قامت مكتبة الكرامة الثقافية باكتشاف وتنمية مواهب الرواد في الرسم، إشراف هجرس سالم، سلامة أحمد، عايدى صباح. 

وعقد قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة بعنوان "قيمة التسامح" ألقاها الشيخ إبراهيم محمود، أدارها مسئول النشاط محمد محمود.

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سيناء ورش حكي المواهب الثقافية تلاميذ

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