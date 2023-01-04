إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين وقع صباح اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين تصادم سيارة ملاكى رقم" 381 ب ط ى" بسيارة ربع نقل لازت بالفرار؛ وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى، ومستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.