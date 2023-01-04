في 5 خطوات.. وزير المالية الصيني يكشف عن خطة بكين للتعافي الاقتصادي

أعاد وزير المالية الصيني، ليو كون، تأكيد خطط توسيع الإنفاق المالي بشكل مناسب في سبيل المساعدة على التعافي الاقتصادي، فيما تعهد بتجنب المخاطر التي قد يتعرض لها النظام الاقتصادي.

وأكد ليو، الثلاثاء في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، أن تعافي الصين لا يزال هشاً، مشيراً إلى مخاطر من بينها انكماش الطلب واضطرابات العرض.

وقال وزير المالية الصيني، إن الحكومة بحاجة إلى توسيع الإنفاق المالي، واستخدام عائدات السندات الحكومية الخاصة لتعزيز الاستثمارات في مجالات أخرى، وكذلك زيادة مدفوعات التحويلات لدعم القطاعات الأقل نمواً.

كما تعهد وزير المالية بتفادي المخاطر النظامية التي قد تنتج عن الدين العام، موضحاً أنه يمكن السيطرة على تلك المخاطر حين يقل الدين الحكومي المستحق عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من ذلك الموجود في الاقتصادات الكبرى.

وأضاف ليو، أن البلاد ستمضي نحو تحويل الشركات الحكومية المحلية التي تعمل بوصفها منصات تمويل إلى عقلية تركز على السوق.

وستضمن الصين إنفاقاً مالياً كافياً على ضوابط كورونا، حسب ليو، الذي لم يكشف عن المزيد في هذا الأمر.

وقد اعتمدت الصين على استثمارات البنية التحتية المموّلة من الديون المحلية لدفع النمو في 2022، إذ تضرر الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كوفيد وأزمة العقارات، بالإضافة إلى ضعف التوقعات إزاء الشركاء التجاريين الرئيسيين.

كما وعد كبار القادة بالحفاظ على المستوى "اللازم" للإنفاق العام في 2023، إلا أن المجال لمزيد من الحوافز المالية يتقلص مع تعرّض الموارد المالية المحلية لضغوط غير مسبوقة، كما أن أعباء ديونها أصبحت غير مستدامة.