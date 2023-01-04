مياه الشرقية تنظم ندوة للتوعية بترشيد الاستهلاك

اكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه في إطار التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم استمرار عمل حملات التوعية حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس للعام الدراسي 2023/2022.

ونظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، ندوة لطلاب مدرسة أبو حماد الثانوية التجارية، لترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي وتخفيف الضغط علي شبكات الصرف الصحي وبخاصة خلال فصل الشتاء.

وشملت فاعليات الندوة أهمية ترشيد استهلاك المياه في تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وشرح مراحل تنقية المياه بشكل مبسط والتعريف بالخدمات المقدمة من الشركة.