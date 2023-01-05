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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل.. برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خبير المناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن الجرعة الإضافية لـ كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجرعة الإضافية التعزيزية من لقاح كورونا تمنع انتشار العدوى، أظهرت نتائج دراسة حديثة، ومن تحليل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا أن مازالت العدوى منتشرة بالأماكن التي لم يحصل فيها الأشخاص على التطعيمات، الجرعة الإضافية تمنع من انتشار العدوى إلى حد ما.

هل التخلص من الوزن الزائد في فصل الشتاء أفضل؟ متخصص يفجر مفاجأة

تعتبر ممارسة الرياضة في فصل الشتاء أفضل من فصل الصيف، ويرجع ذلك لأسباب علمية حيث أن الجسم في فصل الشتاء يفرز هرمونات طبيعية للشعور بالدفئ، ما يزيد من معدّل عملية فقدان الوزن، حيث أن ممارسة الرياضة في البرد تساعد على حرق الدهون بطريقة أسرع وفعالة أكثر، إضافة إلى إنتاج طاقة أكبر.

سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل | مش هتصدق الرقم

حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

يحتفل مواليد برج الدلو بأعياد ميلادهم  من 21 يناير إلى 19 فبراير، يتمتع برج الدلو بشخصيتهم المختلفة عن غير  الأبراج الأخرى.
كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن  توقعات 2023 لمواليد برج الدلوعلى مختلف الأصعدة.

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