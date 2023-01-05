نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل.. برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجرعة الإضافية التعزيزية من لقاح كورونا تمنع انتشار العدوى، أظهرت نتائج دراسة حديثة، ومن تحليل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا أن مازالت العدوى منتشرة بالأماكن التي لم يحصل فيها الأشخاص على التطعيمات، الجرعة الإضافية تمنع من انتشار العدوى إلى حد ما.

تعتبر ممارسة الرياضة في فصل الشتاء أفضل من فصل الصيف، ويرجع ذلك لأسباب علمية حيث أن الجسم في فصل الشتاء يفرز هرمونات طبيعية للشعور بالدفئ، ما يزيد من معدّل عملية فقدان الوزن، حيث أن ممارسة الرياضة في البرد تساعد على حرق الدهون بطريقة أسرع وفعالة أكثر، إضافة إلى إنتاج طاقة أكبر.

حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

يحتفل مواليد برج الدلو بأعياد ميلادهم من 21 يناير إلى 19 فبراير، يتمتع برج الدلو بشخصيتهم المختلفة عن غير الأبراج الأخرى.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات 2023 لمواليد برج الدلوعلى مختلف الأصعدة.