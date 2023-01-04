يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة طرازات مختلفة من السيارات موديل 2023، ودائما ما يبحث المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب عن سيارات بها نظم وأدوات راحة وتكنولوجيات حديثة لتوفر لهم القدر الكافي من الراحة والأمان، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، والذهاب الي أعمالهم.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات شبابية في مصر موديل 2023 :

1-بي ام دبليو 118 موديل 2023

تستمد سيارة بي ام دبليو 118 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وقوة 136 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 52 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية.

بي ام دبليو 118 موديل 2023

سعر سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 في السوق المصري للسيارات يصل الي 995 ألف جنيه .

2-مينى كوبر موديل 2023

تحصل سيارة مينى كوبر علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوه 136 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل الي 220 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية.

مينى كوبر موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة مينى كوبر موديل 2023 من 790 ألف جنيه، وتصل الي 920 ألف جنيه.

3-سكودا فابيا موديل 2023

تمتلك سيارة سكودا فابيا محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 150 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG.

سكودا فابيا موديل 2023

تعرض سيارة سكودا فابيا موديل 2023 للبيع بأسعار تبدأ من 700 ألف جنيه، وتصل الي 850 ألف جنيه.

4-اوبل كورسا موديل 2023

تستخدم سيارة اوبل كورسا محرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 130 حصان، وعزم أقصي للدوران 230 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 207 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 44 لتر، وتسهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 لتر .

اوبل كورسا موديل 2023

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2023 بأسعار تبدأ من 519 ألف جنيه، وتصل الي 549 ألف جنيه .

5-تويوتا روميون موديل 2023

تظهر سيارة تويوتا روميون بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 103 حصان، وتصل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 175 كم/ساعة .

تويوتا روميون موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا روميون موديل 2023 بأسعار تبدأ من 440 ألف جنيه، وتصل الي 475 ألف جنيه .