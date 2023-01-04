رئيس وزراء الأردن يصل المنامة في زيارة رسمية للبحرين

وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إلى المنامة في زيارة رسميَّة، يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين في البحرين، ويُجري مباحثات حول العلاقات الثنائيَّة بين البلدين والقضايا والملفَّات ذات الاهتمام المشترك.

وطبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، يترأس الخصاونة وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، غدا الخميس اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - البحرينية المُشتركة.

وسيتم عقب انعقاد اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - البحرينية المشتركة، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والصناعة والصحة والتعليم والنقل والسياحة والإعلام.

ويرافق الخصاونة خلال الزيارة وزراء، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، والسِّياحة والآثار مكرم القيسي، والداخلية مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، والصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي والثقافة هيفاء النجار.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الأردني لدى وصوله مطار البحرين وزير الخارجية البحريني رئيس بعثة الشرف عبد اللطيف الزياني، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، ومحافظ المحرق سلمان المناعي، وسفير مملكة البحرين لدى الأردن أحمد الرويعي، والسفير الأردني لدى مملكة البحرين رامي وريكات وعدد من أركان السَّفارة الأردنية في المنامة.

وجرت لرئيس الوزراء الأردني لدى وصوله مطار البحرين مراسم استقبال رسمية.