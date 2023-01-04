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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تدعو إلى تسريع عمليات تفتيش السفن في إطار صفقة الحبوب

سفن الحبوب
سفن الحبوب

قال مسؤول أوكراني كبير اليوم "الأربعاء" إن جهود بلاده لزيادة الصادرات بموجب اتفاق مع روسيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود تركز حاليا على تسريع عمليات تفتيش السفن وليس إضافة المزيد من الموانئ للمبادرة.

وتعد أوكرانيا منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب ولكن الإنتاج والصادرات تراجعا منذ أن بدأ الغزو الروسي للبلاد في فبراير وبدأ حصار موانئها.

ورُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في منطقة أوديسا في يوليو بموجب المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين موسكو وكييف. وتتولى فرق مشتركة في البوسفور تفتيش جميع السفن بموجب الاتفاق.

وتتهم كييف روسيا بإجراء عمليات التفتيش ببطء شديد مما يسفر عن تأخر السفن لأسابيع وتقليص إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الأجنبية وهو ما تنفيه روسيا.

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وقال المسؤول الأوكراني الكبير "تركز أوكرانيا على تطبيع عمليات التفتيش بدلا من فتح موانئ جديدة".

وصدرت أوكرانيا نحو سبعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في سبتمبر وأكتوبر وستة ملايين طن في نوفمبر ولكن الشحنات تضاءلت بشدة إلى أقل من أربعة ملايين طن في ديسمبر. وتعزو كييف هذا التضاؤل إلى إبطاء عمليات التفتيش.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس الثلاثاء إن من غير المتوقع حاليا وصول سفن جديدة إلى أوكرانيا من أجل تحميلها.

وذكرت أن 94 سفينة تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور من بينها 69 سفينة فارغة في انتظار تحميلها و25 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية بالفعل.

أوكرانيا روسيا الحبوب البحر الأسود السفن

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