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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مفهوم الإرث في الإسلام بقصر ثقافة نعمان.. تفاصيل

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث قدم بيت ثقافة المطرية عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تدريب المايسترو خالد الشناوي احتفالا بالعام الميلادي الجديد، تضمن باقة من أغاني التراث منها "يارايق اداء طاهر رجب، بتغني لمين ياحمام وصياد من المطرية اداء محمود العاصي، مدد يا نبي وكله من بالى اداء السيد منتصر، زارني اداء جمال درويش، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم اداء الداودي درغام" تخللها عرض فني لرقصة التنورة للفنان احمد الغريب، وورشة فن تشكيلي بمكتبة دماص نفذها إيمان عبدالعال.

ناقشت مكتبة الجوابر كتاب" حواسك الخمسة" تأليف ريبكا تريس، نفذتها زينات يتناول الكتاب الحواس الخمس مع شرح وظيفة كل حاسة، ونفذت مكتبه كفر بهيده مسابقة ثقافية وعلمية، نفذها عماد عبد القادر، وورشة رسم ببيت ثقافة طلخا نفذتها راندا معين.

نفذ بيت ثقافة بنى عبيد ورشة حكى عن البيئة وكيفية الحفاظ عليها نفذها عبد المنعم صبري، عرٌف البيئة بأنها كل ما يحيط بالإنسان من نبات وحيوان وهواء وماء، والبيئة النظيفة الصحية تؤثر على صحة الإنسان وتجعله أكثر صحة ونشاط ويجب علينا أن نحافظ عليها من التلوث من خلال تقليل الملوثات مثل عادم السيارات وتقليل نسبة استهلاك الوقود واستخدام الطاقة النظيفة لان ذلك يؤدى إلى الاحتباس الحراري مما يؤثر على كوكب الأرض ويؤدى إلى تغيرات فى المناخ.

نظم قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان "الإرث"، حاضرها الشيخ محمد ابراهيم أوضح مفهوم الإرث في الإسلام باعتباره أحد فروع الفقه في الإسلام الذي يهتم بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث على الورثة المستحقين لها وله قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم التي تحدد أصول تطبيق الميراث، ويجب مراعاه عند تقسيم الميراث ضرورة سداد الديون والزكاة والكفارات والصدقات قبل توزيع التركة أيضا، ونفذ بيت ثقافة اويش الحجر ورشة حكي بعنوان الحفاظ علي المال العام، نفذها نجاتي ذكي اوضح انه يمكن تنمية المال العام في كافة البلاد من خلال الحصول على الضرائب من الأغنياء وأصحاب الأعمال الكبرى، وفرض عقوبات على المتهربين من دفعها، ولذلك لا بد من الحفاظ عليه نظرًا لفوائده وأثاره العديدة.

عقد بيت ثقافة علي مبارك محاضرة حول "العادات السليمة للأطفال" بمدرسة علي مبارك الإبتدائية حاضرتها نورا عزت اوضحت بعض العادات السليمة منها الصلاة، التحية والسلام، الاعتذار عن الخطأ، الصدق، الاستئذان، النظام، آداب الطعام والشراب، النوم في مواعيده، الاستحمام والنظافة الشخصية، غسيل الأيدي والاسنان، الرياضة، ونظمت مكتبه كفر طنبول محاضرة عن "الوقاية من فيروس كورونا"، حاضرتها د. هانم حمدي دكتوره بالوحدة الصحية بالقرية تناولت طرق الوقاية منها حفظ مسافات التباعد، الالتزام بالكمامة، التعقيم المستمر، التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية عمرو فرج ثقافة المطرية فرقة المطرية التلقائية للسمسمية

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