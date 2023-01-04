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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس اتحاد إذاعات التعاون الإسلامى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

عمرو الليثي
عمرو الليثي

بعث د.عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال “الليثي”، في تهنئته: يسعدنى بالأصالة عن نفسى و بالأنابة عن منسوبى اتحاد إذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، أن اتقدم الى قداستكم بخالص التهنئة بعید الميلاد المجید، سائلا الله عز وجل ان یجعله عام خير و بركة على مصرنا العزيز و سائر بلاد العالمين .. وكل عام و مصر و اهلها جميعاً بكل خير .

رسالة وُدِّ ومحبَّة

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، يرافقه وفدٌ من كبار علماء الأزهر، قد زارَ قداسةَ البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقادةَ ورجالَ الكنيسة القبطية، بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، للتهنئة بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد.

وخلال اللقاء، أعربَ شيخُ الأزهر عن تمنياته للجميع أن يكون العامُ الجديد عامًا يبشر بطالع سعيد، ويزيد فيه التوادُّ والتحابُّ والتلاحُم بين كلِّ أطيافِ الشعبِ المصري مسلمين ومسيحين، مشيرًا إلى ضرورةِ الالتجاءِ إلى الله في الأزمات، والتقرب إليه سبحانه، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ مصر بمسلميها ومسيحييها، وأن يديم على مصرنا والعالم كله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وأوضح فضيلته أنَّ الحروبَ التي نشهدها اليوم سببها الرئيسُ هو الانفلاتُ من أخلاق الدين، وانتشار الإلحاد والكفر بالله، وما ينتج عن ذلك من تفشي الأنانية وغطرسة وطغيان القوة والمال، والبعد عن القيم والأخلاق والانسلاخ من الهوية.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن سعادته بزيارة فضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأزهر، مصرحًا: «باسم كل الكهنة والأساقفة والآباء، نسعد بكم وبزيارتكم لنا، تلك الزيارة التي تحمل الكثير من الود والمحبة والمشاعر الطيبة»، مؤكدًا أنَّ هذه اللقاءات هي رسالة طمأنينة للجميع، بأننا بخير وأننا نعي واجباتنا تجاه وطننا، كما أنها تعكس قوة العَلاقة التي تربط المسيحيين والمسلمين في بلادنا، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان.

ورافق فضيلةَ الإمام الأكبر خلال زيارته للكاتدرائية: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

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