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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاي القاهرة خلال ساعات | شوبير يعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي، أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن تطورات صفقات الأهلي فى الميركاتو الحالى.

ونشر شوبير ،عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” ، خالد مرتجي يصل الي القاهرة خلال ساعات من تونس برفقة كريستو لاعب الاهلي الجديد.

وأكد شوبير أن عبدالعزيز يعقوبو  يجتاز الكشف الطبي بنجاح ويتبقي صفقه أخرى للاهلي قريبا .

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق طالب بضرورة رحيل ثنائي الفريق للاعاره خلال الفترة الحالية 

 

يواصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سعيه لتدعيم صفوفه، خاصة على مستوى الخط الأمامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب الأهلي من إتمام صفقة عبد العزيز يعقوبو، لاعب رايو آفي البرتغالي وستكلف الصفقة خزينة النادي الأهلي نحو 2.5 مليون يورو، تسدد على قسطين.


قيمة عقد الدبابة الغانية الجديدة في الأهلي 
وسيحصل على عقد بقيمة 800 ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى 200 ألف أخرى كإضافات مرتبطة بتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق على حصد الألقاب.

ويحمل عبد العزيز يعقوبو (24 عاما)، الجنسية الغانية، ولعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.

وشارك مهاجم الأهلي المحتمل، هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، الشهير بـ "عزيز"، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب النادي البرتغالي برحيل اللاعب للأهلي خلال يناير الجاري، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال ساعات.


الأهلي يضم دبابة غانية خلال ساعات.. تفاصيل
من هو عبد العزيز يعقوبو دبابة الأهلي الجديد؟
يعقوبو هو مواليد 10 نوفمير 1998 "24 عاما".
غاني الجنسية.
يلعب في مركز المهاجم الصريح.
يتميز بالقوة والسرعة في الخط الأمامي.
لعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.


شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.
كان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل قمة جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ليحتل المركز الرابع.

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