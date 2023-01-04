بروتوكولات تعاون لتدريب الطلاب في جامعة حلوان .. زيادة قدرة التنافسية ومواكبة التطور التكنولوجي

جامعة حلوان : خطة لعقد بروتوكولات تعاون لتدريب الطلاب خلال عام 2023

رئيس جامعة حلوان : خطة لمواكبة التطور التكنولوجي

السيد قنديل : نعمل على ربط الطلاب بسوق العمل

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل على اتاحة تعليم متميز للطلاب



تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون والجامعات الدولية والمحلية ومع الهيئات والوزارات المختلفة بهدف تدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات و متطلبات سوق العمل.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات أنها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات و الهيئات المختلفة و ربط الطلاب بسوق العمل ، ما يعمل على تعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

و كشف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات بين الجامعات و الهيئات المختلفة يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

و كشفت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا و البحوث ، انه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

وكشفت ادارة جامعة حلوان ان الجامعة تعمل خلال عام 2023 على عقد العديد من البروتوكولات المختلفة ضمن خطة التطوير التى تهدف لتدريب و تأهيل الطلاب لسوق العمل و تلبية متطلبات و احتياجات العصر لاعداد اجيال قادرة على تحقيق التنمية .

وقعت جامعة حلوان خلال عام 2022 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات مختلفة لتدريب وتأهيل الطلاب و العاملين بالجامعة بهدف تطوير المنظومة التعليمية و رفع مستوي الخريجين لمواكبة التحول الرقمي و التطور التكنولوجي و رفع تصنيف الجامعة الدولي ابرزها :

توقيع برتوكول تعاون مشترك مع جهاز حماية المستهلك للدعم في كافة المجالات ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، ، و توقيع برتوكول تعاون مع جامعة النيل الأهلية بهدف تطوير التعاون الأكاديمي و البحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين،و توقيع بروتوكول مع جامعة الجلالة الأهلية ويهدف البروتوكول إلى تطوير التعاون الأكاديمي و البحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين ، و توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين ووفقا للبرتوكول الموقع يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كافة فروع الملكية الفكرية للمحامين لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.