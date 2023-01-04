كوارث صحية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصفار نصف سوى؟

يعتبر البيض من أهم الوجبات المليئة بالكالسيوم والبروتين، ويمكن الاعتماد عليه كوجبة مغذية خصوصا في وجبة الإفطار بالصباح، كما أنه يعتبر الوجبة المتناسبة مع من يقومون بعمل حميات غذائية صحية، وبإمكانك طهي البيض بطرق عديدة أشهرها طريقة القلي باستخدام الزبدة أو الزيت أو بطريقة السلق.

ويميل بعض الاشخاص الى تناوله نصف سوى وهوما يسبب كوارث صحية نقدمها لكم فى التقرير التالى وفقا لموقع هيلثلى..

يقوم الكثير من الاشخاص بوضع البيض في الماء ويغلي لمدة وقت قصيرة، إلا أن الطريقة الصحيحة هي أن تترك الماء يغلي أولا ثم تقوم بوضع البيض فيه لمدة من الوقت وهي عشرة دقائق تقريبا حتى يتم طهيه بصورة كاملة، وذلك بسبب وجود الكبريت بصفار البيض وهذه المادة تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي وبالأخص الكبد في حالة تناول وجبة البيض الغير مطهو جيدا.

لذا تناول البيض نيئًا قد يعرض الجسم للتسمم الغذائي أو المرض بسبب وجود بكتيريا السالمونيلا في البيض فمن الضروري أن يتم طهي البيض وتعريضه للحرارة وأن يكون على الأقل نصف مسلوق.



