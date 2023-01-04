قفزة كبيرة بأسعار العملات العربية.. والدينار الكويتي يتجاوز الـ86 جنيها

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء وذلك بعد خفض سعر صرف الجنيه، تزامنا مع طرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 25% بداية من اليوم.

أسعار العملات العربية

الريال السعودي: 7.02 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشا للشراء والبيع.

الدرهم الإماراتي: 7.18 جنيه للشراء بزيادة 45 قرشا، و7.21 جنيه للبيع بزيادة 37 قرشا.

الدينار الكويتي: 86.14 جنيه للشراء بزيادة 5.49 جنيه، و86.52 جنيه للبيع، بزيادة 5.60 جنيه.

سعر الدينار البحريني: 67.05 جنيه للشراء، بزيادة 3.28 جنيه، و68.97 جنيه للبيع، بزيادة 3.38 جنيه.

سعر الريال القطري: 6.65 جنيه للشراء بزيادة 32 قرشا، و7.09 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشا.

سعر الدينار الأردني: 36.09 جنيه للشراء بزيادة 1.76 جنيه، و36.63 جنيه للبيع، بزيادة 1.79 جنيه.

