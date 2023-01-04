أهلا رمضان.. الحكومة تحاصر السلع ومفاجأة كبيرة للمواطنين قبل الشهر الكريم

قررت الحكومة توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم في معارض أهلا رمضان قبل 3 شهور من حلول الشهر الكريم على عكس العادة السنوية، تخفيفا عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهله مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.

وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها في الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

استمرارا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض «أهلا رمضان» في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس السيسي بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقًا للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وفي هذا الإطار خاطب مدبولي الوزراء بقوله: مسؤولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.

جهود الدولة للتخفيف عن المواطن

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معارض أهلاً رمضان يكمن ضمن مواجهة الدولة لجشع التجار خاصة في السلع الغذائية تحديدًا وتسعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحاصر الدولة جشع التجار عن طريق العديد من المنافذ وليس أهلاً رمضان فقط وهناك الهيئة الخاصة بالقوات المسلحة تطلق أيضا السلع ووزارة التموين والعديد من المنافذ الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الزراعة والكثير من الوزارات والجهات تتعاون لتنفيذ معارض خاصة بالسلع الغذائية في ظل التجربة المريرة التي يمر بها العالم وتداعيات الحرب الأوكرانية التي أثرت في أسعار السلع عالميًا بشكل كبير.

وأضاف حسان، أن مصر اليوم تسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه بشكل كبير، وأن وزارة التنمية المحلية أطلقت أيضا مبادرة خاصة بالسلع تسمى "سند الخير" وبالتالي هناك العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة في اتجاهات متعددة تهدف لتخفيف الأسعار بشكل كبير وهذه المبادرة تمثل خسارة كبيرة للتاجر الجشع لأنها تمثل بديل للمواطن عن السلع الغالية.

وتابع حسان أن هناك ثقافة تخزينية خاطئة للسلع التي لابد من التوعية بها وهي تخزين المواطنين للسلع لاستخدامها في شهر رمضان وهو ما يشكل خطورة كبيرة تعود على المواطن نفسه لأن التاجر يرفع أسعار السلع نتيجة لزيادة الطلب وهو ما يشكل أعباء لبعض المواطنين.

واختتم حسان أنه لابد من الإشادة بالإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة مؤخراً بشكل كبير مما يساعد على توفير السلع بسعر منخفض وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع وكذلك القضاء على جشع التجار.

معارض أهلا رمضان

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة القاهرة:

- السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم- منطقة المواردي

- مصر القديمة: أثر النبي- خارطة الشيخ مبارك- عين الصيرة

- المقطم: ميدان النافورة- الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال

- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية- أسفل كوبري الحضارات

- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة- شارع الصفا والمروة- شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط

- حلوان: شارع أبورجيله- العزبة البحرية والقبلية- عزبة الوالدة بعرب غنيم

- طره: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد امناء الشرطة

- المعصرة: شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبوبكر- أمام محطة مترو المعصرة

- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء- شارع 250 أمام المركز الأولمبي- منطقة بير أم سلطان

- دار السلام: شارع الفيوم- شارع مجمع المدارس- شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف

- 15 مايو: أمام مبنى الحي

- المعادي: ميدان العرب

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الجيزة:

الملك فيصل- أرض اللواء بالعجوزة- المنيب- ترعة المنصورية بالهرم

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الإسكندرية:

منافذ بيع السلع في معارض اهلا رمضان 2023

الأزاريطة- العطارين- الجمرك- المنشية

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الشرقية:

الزقازيق- الإبراهيمية- الحسينية- منيا القمح- ديرب نجم- العاشر من رمضان- الصالحية الجديدة

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنوفية:

مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة القليوبية:

بنها- حي غرب شبرا- قليوب- طوخ- القناطر الخيرية- منطقة المستشح

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة كفر الشيخ:

الحامول- بلطيم

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الفيوم:

امام نادي الشباب المسلمين

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة بني سويف:

منتزه النصر- الفشن- الواسطى

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة سوهاج:

بجوار استاد سوهاج- أمام مركز سوهاج بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز بالمحافظة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنيا:

مركز ملوي على شارع العرفان- مركز أبوقرقاص- معرض في شارع العباسيري