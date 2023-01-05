أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الخميس 5-1-2023

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا خلال التعاملات أمس الأربعاء؛ أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، ارتفاع أسعار الدولار متجاوزة حاجز ال 26 جنيه للبيع والشراء.

ارتفاع سعر الدولار

وسجّل سعر الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه، في معظم البنوك العاملة في مصر بحوالي 1.40 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 26.25 جنيه للشراء، 26.3 جنيه للبيع.

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الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 26.25 جنيه للشراء، و26.3 للبيع بنكنوت، واستقر سعر الدولار عند نفس الأسعار بالنسبة للتحويلات.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المتحد، وبنك Hsbc ليصبح 26.20 للشراء و 26.30 للبيع جنيه.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، في بنك بلوم ليصبح 24.69 جنيه.

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ارتباك السوق السوداء

وتسبب قرار رفع سعر الفائدة من البنك المركزي، بحوالي 300 نقطة أساس أي 3%، في إحداث ارتباك بالسوق السوداء خلال الأيام الماضية، وكذلك سوق الذهب والتصدير وعمليات السحب من الخارج وغيرها من إجراءات، كما تأثر سوق الصرف بإعلان موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.

رفع أسعار الفائدة



وتم رفع سعر عائد الإيداع من البنك المركزي عند 16.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 16.75%.