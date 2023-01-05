سعر ومواصفات جوال شاومي 12T Pro في الإمارات.. فيديو

تحاول شركة "شاومي" الصينية منافسة شركة "سامسونج" المهيمنة بقوة على السوق العالمية لجوالات الأندرويد وفي سبيل انتزاع حصتها السوقية تصدر الكثير من الجوالات في الفئة الاقتصادية التي تلبي حاجة الشريحة المتوسطة من المستخدمين، ومن أبرزها جوال شاومي 12 تي برو ثنائي الشريحة وهو استمرار لعائلة الـ T رخيصة الثمن نسبيا.

وفقا لموقع gsmarena التقني يعد هاتف Xiaomi 12T Pro مميز بسبب الكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة 200 ميجابيكسل، وتعتمد على مستشعر ISOCELL HP1 صناعة شركة سامسونج.

الأداء

يأتي هاتف Xiaomi 12T Pro بمعالج كوالكوم SM8475 Snapdragon 8+ من الجيل الأول بتكنولوجيا 4 نانو، ثماني النوى، نواة واحدة Cortex-X2 بتردد 3.19 جيجاهرتز، وثلاثة Cortex-A710 بتردد 2.75 جيجاهرتز وأربعة Cortex-A510 بتردد 2 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسومات الجرافيك Adreno 730.

يقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) تتنوع ما بين 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أما بالنسبة لمساحة التخزين فتأتي إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت حسب الإصدار، مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 13.

الشاشة

بالنسبة للوحة العرض، يأتي جوال Xiaomi 12T Pro مع شاشة حجمها 6.67 بوصة نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وأقصى درجة سطوع 900 شمعة لكل متر مربع أما درجة السطوع القياسية فهي 500 شمعة لكل متر مربع مع جودة HDR10+ وكثافة بيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة.

بطارية سريعة الشحن

من مميزات جوال شاومي 12 تي برو أنه يأتي ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات وتصل لـ 100% من قوتها خلال 19 دقيقة فقط، وهي مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر ومثبتة لا يمكن إزالتها.

كاميرا فائقة الجودة

أهم ميزة على الإطلاق في جوال شاومي 12 تي برو هي إعدادات الكاميرا التي تضمن لك تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة والتقاط صور بأفضل جودة، نجد في الجهة الخلفية كاميرات ثلاثية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وتدعم تقنية تركيز اكتشاف الطور PDAF و التثبيت البصري OIS، أما الكاميرا الثانية فهي بفتحة عدسة واسعة جدا f/2.2 بزوايا 120 درجة والثالثة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، تدعم الكاميرات التصوير البانورامي وتقنية HDR، أما بالنسبة لكاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 20 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 وتدعم تصوير بجودة 1080 بيكسل و30 إطار في الثانية.

أسعار جوال Xiaomi 12T Pro في الإمارات العربية المتحدة

يبدأ من سعر 2,599 درهم إماراتي لنسخة الـ 12 جيجابايت من