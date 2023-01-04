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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات متنوعة تنظمها ثقافة الدقهلية

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة امل عبدالله حيث، نظم بيت ثقافة الدروتين محاضرة بعنوان تجارة السلاح وأثارها السلبية علي المجتمع حاضرها  محمد كمال أوضح خلالها ان آثارها السلبية تتعدد فمنها  الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة التي تؤثر على الأمن القومي، وحقوق الإنسان، وفرص التنمية المستدامة، وتهديد الأمن والسلم للدول الإفريقية.

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ندوة شعرية

 

وعقد بيت ثقافة شربين ندوة شعرية عن الشاعر الفلسطيني تميم البرغوث فهو شاعر فلسطين كتب أول نصٍ له، وأسماه قصيدة، في سن السادسة، وأول نصٍ شعريٍ مضمّن في كتاب له كان في سن الثامنة، ترجم الشعر، والتزم بالإنسان وقضاياه برز عام 2003 كقلم شعرى هام فى الوطن العربي نهل من إرث الالاف وفتح آفاق القصيدة  على هموم الإنسان المعاصر وتميز بكاريزما، وتعلم التكنيك فى الشعر ومن اشعار تميم البرغوث من قصائد " القدس، قفي ساعةً يفديكِ قَوْلي وقائِلُهْ، حديث الكساء، الحمامة والعنكبوت، معين الدمع، الدبابة، الثورة، اعقل بكثير"، كما ناقش نادي الأدب ببيت ثقافة السنبلاوين المجموعة القصصية ابتسام الزهر للأديب عبد الفضيل السروي ناقشه كل من د. سمية عودة، الأديب علي حليمة، الأديب رضا عودة، الأديب رضا يونس، كما شارك أدباء وشعراء السنبلاوين بالعديد من المداخلات الثرية

 

حرب أكتوبر

 

كما نظم بيت ثقافة بدواي محاضرة بعنوان كلنا واحد مفيش فرق بالتعاون مع مدرسة الثانوية الفنية ببدواى، حاضرها سحر على أوضحت أنه منذ انتشار الإسلام بمصر، وحتى يومنا هذا والمسلمين والمسيحيين يدهم في يد بعضهما البعض. وحتى بعد فتح عمرو بن العاص مصر لم يتأثر المسيحيين بذلك الفتح، ولم يطالهم أي أذى لأنهم شركاء في ذلك الوطن يحبونه ويدافعون عنه، ونستشهد بهذه الوحدة بين المسلمين والمسيحيين ما حدث في حرب أكتوبر المجيدة، أقامت مكتبة العيادية الثقافية  محاضرة عن ترشيد استهلاك الكهرباء، حاضرها محمد عبد الحافظ، تناول المقصود بترشيد استهلاك الكهرباء بأنه استخدام الكهرباء بشكل متوازن وأمثل، ومن طرق الترشيد فحص شامل لجميع الأجهزة لتأكد من عملها بشكل صحيح، شراء الأجهزة الموفرة للكهرباء، استغلال ضوء الشمس خلال النهار، إطفاء المصابيح في الغرف الغير مستخدمة، التأكد من إغلاق باب الثلاجة جيداً بعد الاستخدام، نفذ قصر ثقافه نجيب سرور ورشه فنيه للاحتفال بالعام الميلادي الجديد نفذها انتصار أحمد.

ونفذ بيت ثقافة أويش الحجر ورشة حكي للأطفال عن الحفاظ عن المال العام  تناولت ان المال العام عبارة عن خزينة الدول وإيراداتها التي تحصل عليها عن طريق ما تدفعه الشعوب من الضرائب، البيع، الجمارك، التأجير، والإنفاق من المال العام أحد أجزاء النمو الاقتصادي، ونفذ مكتبة أبو قراميط  تنفيذ ورشة حكي بعنوان ترشيد استهلاك الكهرباء نفذها لبني بديع أوضحت ان الترشيد هو استخدام الشيء بشكل أمثل وأفضل ومحاولة الاستفادة منه في الوقت المناسب ومن طرق الترشيد، فصل الاجهزة الكهربائية بعد الانتهاء منها، اطفاء المصابيح في كل الأماكن الغير مستخدمة.

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