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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشفى سوهاج الجامعى الجديد.. هدية الرئيس السيسي لجنوب الصعيد

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب الصعيد، وهي مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

 

وتقع المستشفى الجامعي الجديد في الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، إضافة إلى أنه يبلغ إجمالي مساحة المستشفى الجامعي الجديد 24 ألف متر مربع، ويصل إجمالي تكلفة المستشفى الجديد إلى مليار جنيه.

كما أن تكلفة الفرش الطبي للمستشفى الجديدة يصل نحو 175 مليون جنيه، في حين أن تكلفة الفرش غير الطبي للمستشفى الجامعي 50 مليون جنيه. 

 

كلية الطب البشري.

وتتكون المستشفى الجديدة من 3 مبانٍ هي: مبنى الاستقبال والعيادات، مبنى للخدمات، ومبنى تعليمي وكلية الطب البشري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشفى سوهاج الجامعي جنوب الصعيد مدينة سوهاج الجديدة الحرم الجامعى

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