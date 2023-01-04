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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة رجب تستقبل عزاء عمها في مسجد الحامدية الشاذلية

غادة رجب
غادة رجب

استقبلت الفنانة غادة رجب، العزاء في عمها الموسيقار رضا رجب، مساء اليوم الأربعاء 4 يناير، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعدما وافته المنية مساء أمس الثلاثاء. 

وشهد عزاء عم غادة رجب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حضور عدد من النجوم والشخصيات العامة، من بينهم: (الفنانة نادية مصطفى، الكابتن طاهر أبو زيد). 

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غادة رجب تستقبل العزاء فى عمها بالحامدية الشاذلية.. غداً

أعمال غادة رجب

من جهة أخرى، وكانت أطلقت المطربة غادة رجب، أغنيتها الجديدة "شمس الوصل" باللهجة الخليجية علي قناتها الخاصة بـ "يوتيوب"."شمس الوصل" ، كلمات بدر بن شايق، ولحن عبد الله عبود ، وتوزيع محمد كمال وإنتاج L1 For Media Production .

وأطلقت غادة رجب، على فترات سابقة 6 أغان باللهجة الخليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا أبرزها أغنية "يحتاجني".

 

حياة الفنانة غادة رجب

تعاملت الفنانة غادة رجب من عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم بليغ حمدي وعمار الشريعي وحلمي بكر.

خاضت غادة رجب تجربة التمثيل مرة واحدة من خلال مسلسل السندريلا وقدمت دور نجاة الصغيرة.

لدى غادة رجب شقيقة تدعى نيفين رجب خاضت تجربة الغناء والتمثيل إلا أنها قررت الاعتزال بعد زواجها.

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