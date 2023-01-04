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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا يتخطى المليون

ألمانيا
ألمانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، تسجيل الشرطة الفيدرالية الألمانية حتى 2 يناير حوالي 1.046 مليون لاجئ من أوكرانيا.

وقال كال: "بلغ العدد الإجمالي للاجئين من أوكرانيا المسجلين في ألمانيا حتى 2 يناير 1045854 شخصا".

وأشار إلى أن حوالي ثلث اللاجئين الأوكرانيين المسجلين من الأطفال والمراهقين.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إنه لا توجد أدلة تذكر، تشير إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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وفي مقابلة مع موقع "تابل ميديا" قالت بيربوك: "بدأ بوتين هذه الحرب العدوانية الوحشية، وهو وحده القادر على إنهائها".

وأضافت: "إذا أوقفت روسيا القصف وسحبت جنودها، سيعم السلام".

وأوضحت بيربوك، أن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

وأكدت أن موقف بوتين هو السبب في "أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها".

المانيا أوكرانيا اللاجئين روسيا بوتين

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