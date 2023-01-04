خالد الغندور عبر صفحته: ألف سلامة لمصطفى شوبير

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة الي مصطفي شوبير بعد اجراءه عملية جراحية .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الف سلامة لمصطفي شوبير ربنا يشفيه بإذن الله و يرجع للملاعب سريعا ".

أجرى مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحة ناجحة في غضروف الركبة والتي خضع لها في أحد المستشفيات المتخصصة بالنمسا.

وحضر الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، الجراحة التي أجراها اللاعب؛ للاطمئنان على حالته أثناء وبعد خروجه.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة إن حالة مصطفى شوبير مستقرة بعد الجراحة التي تمت بنجاح، موضحًا أن الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.